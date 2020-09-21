Борнмут
Борнмут
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Сайт
www.afcb.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Виталити Стэдиум
Тренер
Джонатан Вудгейт
Д. Вудгейт
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Расписание
Матчи
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Из «Ливерпуля» Клоппа – в безработицу. Он признался в депрессии. В 24 года
#Джордон Айб
21 сентября 2020, 21:10
В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист
#Лука Миливоевич
16 сентября 2020, 12:43
Из-за коронавируса английские клубы потеряли 305 млн фунтов. Больше всего – «Ман Сити»
#АПЛ
31 июля 2020, 18:14
«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸
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#Астон Вилла
26 июля 2020, 20:43
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Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день
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#Стивен Джеррард
11 июля 2020, 15:55
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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
«МЮ» во мраке: набрали антирекордов, застряли в середине таблицы, терпят издевательства
#Манчестер Юнайтед
03 ноября 2019, 00:25
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
# новости спорта
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
18 января, 20:49
Эдди Хау ушел из «Борнмута» – в сумме он отдал клубу 22 года
02 августа 2020, 01:17
Итоговая таблица АПЛ-2019/20
26 июля 2020, 20:14
«Борнмут» вылетел из АПЛ, хотя победил в последнем туре
26 июля 2020, 19:58
«Манчестер Юнайтед» забил 5 голов в матче АПЛ впервые за 9 лет
04 июля 2020, 18:37
У футболиста «Борнмута» обнаружили коронавирус
24 мая 2020, 15:53
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21
Вот самая грустная аренда лета. Уилсон постоянно забивает, но не может играть в «Ливерпуле»
#Харри Уилсон
25 августа 2019, 20:25
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25