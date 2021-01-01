Болтон
Болтон
Подписаться
Сайт
Страна
Англия
Стадион
Рибок
Тренер
Фил Паркинсон
Ф. Паркинсон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Зэт Найт З. Найт
Защ
40
25
0
0
1
0
0
Дэвид Уитер Д. Уитер
Защ
34
24
2
2
1
2
0
Гретар Стейнссон Г. Стейнссон
Защ
39
23
1
0
6
0
0
Сэм Риккеттс С. Риккеттс
Защ
39
20
1
1
3
0
0
Гари Кэхилл Г. Кэхилл
Защ
35
19
2
0
2
1
0
Пол Робинсон П. Робинсон
Защ
42
17
0
1
4
0
0
Дедрик Боята Д. Боята
Защ
30
14
1
0
3
0
0
Тим Рим Т. Рим
Защ
33
13
0
1
1
0
0
Маркос Алонсо М. Алонсо
Защ
30
5
1
0
0
0
0
Джо Райли Д. Райли
Защ
29
3
0
0
0
0
0
Тайрон Мирс Т. Мирс
Защ
38
1
0
0
0
0
0
Адам Блэйкмэн А. Блэйкмэн
Защ
29
0
0
0
0
0
0
Найджел Рео-Кокер Н. Рео-Кокер
Пол
36
37
3
0
7
0
0
Марк Дэйвис М. Дэйвис
Пол
33
35
4
0
4
0
0
Крис Иглс К. Иглс
Пол
35
34
4
6
1
0
0
Мартин Петров М. Петров
Пол
42
31
4
6
1
0
0
Даррен Прэтли Д. Прэтли
Пол
35
25
1
0
4
0
0
Фабрис Муамба Ф. Муамба
Пол
33
20
1
1
2
0
0
Рикардо Гарднер Р. Гарднер
Пол
42
3
0
0
0
1
0
Джош Вела Д. Вела
Пол
27
3
0
0
1
0
0
Ли Чхун-Ен Ли Чхун-Ен
Пол
32
2
0
0
0
0
0
Давид Н'Гог Д. Н'Гог
Нап
32
33
3
4
2
0
0
Кевин Дэйвис К. Дэйвис
Нап
44
31
6
2
3
0
0
Иван Класнич И. Класнич
Нап
41
29
8
4
3
1
0
Тунджай Шанли Т. Шанли
Нап
39
16
0
0
0
0
0
Рио Миячи Р. Миячи
Нап
28
12
0
2
0
0
0
Гаэль Какута Г. Какута
Нап
29
4
0
0
0
0
0
Марвин Сорделл М. Сорделл
Нап
30
3
0
0
0
0
0
Робби Блэйк Р. Блэйк
Нап
45
1
0
0
0
0
0
Майкл О'Халлоран М. О'Халлоран
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Адам Богдан А. Богдан
Вра
33
20
40
0
0
0
0
Юсси Яскилайнен Ю. Яскилайнен
Вра
45
18
37
0
2
0
0
Джей Линч Д. Линч
Вра
28
0
0
0
0
0
0
Роберт Лэйнтон Р. Лэйнтон
Вра
31
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
9
полузащитников
9
нападающих