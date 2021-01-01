Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
24
2
2
1
2
Защ
39
23
1
0
6
0
Защ
39
20
1
1
3
0
Защ
35
19
2
0
2
1
Защ
42
17
0
1
4
0
Защ
30
14
1
0
3
0
Защ
30
5
1
0
0
0
Защ
38
1
0
0
0
0
Защ
29
0
0
0
0
0
Пол
36
37
3
0
7
0
Пол
33
35
4
0
4
0
Пол
42
31
4
6
1
0
Пол
35
25
1
0
4
0
Пол
33
20
1
1
2
0
Пол
42
3
0
0
0
1
Пол
32
2
0
0
0
0
Нап
32
33
3
4
2
0
Нап
44
31
6
2
3
0
Нап
41
29
8
4
3
1
Нап
39
16
0
0
0
0
Нап
29
4
0
0
0
0
Нап
30
3
0
0
0
0
Нап
45
1
0
0
0
0
Нап
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
33
20
40
0
0
0
Вра
45
18
37
0
2
0
Вра
31
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
9
полузащитников
9
нападающих