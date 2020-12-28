Бетис
Севилья
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realbetisbalompie.es
Страна
Испания
Стадион
Бенито Вильямарин
Тренер
Мануэль Пеллегрини
М. Пеллегрини
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Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом
#Севилья
12 июня 2020, 01:15
Игрок «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет. Это протест расизму
#Борха Иглесиас
04 июня 2020, 14:01
Новая милота от «Бетиса»: Хоакин месяц помнил о просьбе пожилой фанатки и подарил ей футболку
#Бетис
03 февраля 2020, 19:20
Поле «Бетиса» забросали игрушками – так фанаты поздравили детей с Рождеством
#Бетис
23 декабря 2019, 14:45
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
08 декабря 2019, 17:36
За «Барсу» дебютировал 16-летний подросток. Это история про деньги, огромный талант и рекорды
#Ансу Фати
26 августа 2019, 00:55
# новости спорта
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября 2020, 20:47
Дембеле забил в Примере впервые за 398 дней
07 ноября 2020, 19:05
Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
07 ноября 2020, 18:49
«Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после рестарта
12 июня 2020, 01:33
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45
Хоакин вошел в тройку рекордсменов по матчам в Ла Лиге. Выше только Субисаррета и Рауль
09 марта 2020, 10:37
В четырех из пяти матчей Кубка Испании вылетели команды Примеры. Среди них – «Атлетико» и «Бетис»
24 января 2020, 10:51
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
Хесе выпускает песни и делает анимационные клипы. Если что, он все еще принадлежит «ПСЖ»
#Хесе
17 июня 2019, 02:20