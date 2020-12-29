Бешикташ
Стамбул
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Сайт
https://bjk.com.tr/
Страна
Турция
Стадион
Иненю
Тренер
Серхен Ялчин
С. Ялчин
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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Футболист показал судье повтор на смартфоне. Так он доказывал ошибку – и удалился
#Хакан Арслан
29 декабря 2020, 11:16
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
3
#Гути
22 октября 2020, 14:01
3
Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
#Шенол Гюнеш
11 октября 2020, 17:14
Подросток просил кумира остаться в команде, чтобы сыграть вместе с ним. Мечта сбылась через семь лет
#Картал Йылмаз
25 октября 2019, 21:20
# новости спорта
Президент «Бешикташа» и еще семь человек из клуба заразились коронавирусом
14 мая 2020, 15:30
Кариус покинул «Бешикташ». У него еще 2 года контракта с «Ливерпулем»
04 мая 2020, 21:00
Фанаты испортили машину девушки Кариуса. Вратаря назвали неудачником
29 мая 2019, 19:32
«Бешикташ» упустил победу над «Фенербахче», ведя 3:0. Все перевернулось за 13 минут
25 февраля 2019, 23:48