Бернли
Бернли
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Сайт
https://www.burnleyfootballclub.com/
Страна
Англия
Стадион
Тюрф Мур
Тренер
Шон Дайч
Ш. Дайч
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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
#Дэнни Дринкуотер
12 января 2020, 20:40
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
#АПЛ
10 января 2020, 22:08
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
26 октября 2019, 21:45
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Тренер «Бернли» так любит музыку, что пошел на фест перед матчем АПЛ
#Шон Дайч
27 августа 2019, 20:50
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов
#Бернли
23 февраля 2019, 20:02
# новости спорта
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
22 января, 01:00
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
13 января, 10:38
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50
Игроки «Бернли» почти три месяца не забивают в гостевых матчах
27 декабря 2020, 17:00
«Манчестер Сити» четыре раза подряд дома победил «Бернли» со счетом 5:0
28 ноября 2020, 20:10