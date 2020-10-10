Беневенто
Беневенто
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Сайт
www.beneventocalcio.club/
Страна
Италия
Стадион
Тренер
Филиппо Индзаги
Ф. Индзаги
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ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
#Джанлука Лападула
10 октября 2020, 18:26
# новости спорта
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
29 января, 21:42
Лукаку забил самый быстрый гол «Интера» за время сбора статистики. На 29-й секунде!
30 сентября 2020, 20:20
Филиппо Индзаги вывел «Беневенто» в Серию А за 7 туров до конца сезона
30 июня 2020, 00:55