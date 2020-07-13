Базель
Базель
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Сайт
www.fcb.ch/Intro
Страна
Швейцария
Стадион
Сент Якоб-Парк
Тренер
Марсель Коллер
М. Коллер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Знакомый сюжет: из-за ковида «Цюрих» сыграет с «Базелем» молодежкой. Но клуб сам этого хочет
#Цюрих
13 июля 2020, 20:12
Один матч Ари: забил, снял футболку, удалился
#Ари
28 ноября 2019, 21:09
Этот «Базель» собрал тренер, который фанатеет от тактики и побеждает в войне с руководством
#Марсель Коллер
19 сентября 2019, 21:50
Блин, «Краснодар», что это было вообще?
#Краснодар
19 сентября 2019, 21:42
История Лиги Европы – это вечные перемены: название, герои и даже гимн
#ЦСКА
29 мая 2019, 12:52
# новости спорта
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
02 сентября 2019, 16:11