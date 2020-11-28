БАТЭ
Борисов
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Сайт
www.fcbate.by/en
Страна
Белоруссия
Стадион
Борисов-Арена
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Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
3
#политика
14 августа 2020, 20:00
3
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
28 марта 2020, 13:46
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️
#Чемпионат Белоруссии
19 марта 2020, 17:19
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест
23 сентября 2019, 16:00
# новости спорта
Федорович – об удалении Гончаренко в 1998-м: «Сидел под дождем и переживал. Он всегда такой по жизни»
12 марта, 19:54
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
Гендиректор БАТЭ выбросил свою милицейскую форму на фоне протестов в Белоруссии
14 августа 2020, 16:47
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
15 июня 2020, 21:22
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии
24 мая 2020, 19:41