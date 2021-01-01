Барнет
Лондон
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Чарли Адамс Ч. Адамс
Пол
26
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
39
Уилл Хаффер У. Хаффер
Вра
22
1
3
0
0
0
2
игроков
2
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов