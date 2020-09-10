Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Артем Дзюба
Александр Соболев
Ивица Олич
Александр Кокорин
Лука Модрич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Китай
Косово
Норвегия
Сербия
Франция
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Тамбов
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Балтика
Калининград
Подписаться
Сайт
fc-baltika.ru
Страна
Россия
Стадион
Калининград
Тренер
Евгений Калешин
Е. Калешин
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
новости спорта
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25