Балтика
Калининград
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Сайт
fc-baltika.ru
Страна
Россия
Стадион
Калининград
Тренер
Евгений Калешин
Е. Калешин
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Расписание
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«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
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#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
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Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
# новости спорта
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25