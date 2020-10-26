АЗ Алкмаар
Алкмаар
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Сайт
www.az.nl/
Страна
Нидерланды
Стадион
АФАС Штадион
Тренер
Арне Слот
А. Слот
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🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
26 октября 2020, 11:45
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
25 апреля 2020, 21:20
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
24 апреля 2020, 20:07
Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся
#АЗ Алкмаар
20 января 2020, 23:25
Шоу неудачника из Лиги Европы: полторы минуты праздновал гол, оставил команду в меньшинстве – она вылетела
#Дидье Ламкель Зе
29 августа 2019, 23:15
# новости спорта
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
14 января, 00:10