Атлетик
Бильбао
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Страна
Испания
Стадион
Сан Мамес Баррия
Тренер
Марселино Гарсия Тораль
М. Гарсия Тораль
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
21
Андер Капа А. Капа
Защ
28
24
2
1
4
0
17
Юри Бершиче Ю. Бершиче
Защ
31
21
2
3
3
0
4
Иньиго Мартинес И. Мартинес
Защ
29
21
0
0
7
0
5
Ерай Альварес Е. Альварес
Защ
26
19
1
0
6
0
18
Оскар Де Маркос О. Де Маркос
Защ
31
17
1
2
1
0
3
Унаи Нуньес У. Нуньес
Защ
24
15
1
1
4
0
15
Иньиго Леке И. Леке
Защ
27
12
0
0
1
0
24
Микель Баленсиага М. Баленсиага
Защ
33
12
0
1
0
0
38
Айтор Паредес А. Паредес
Защ
20
0
0
0
0
0
10
Икер Муньяин И. Муньяин
Пол
28
25
5
3
1
0
12
Алекс Беренгер А. Беренгер
Пол
25
24
7
2
3
0
6
Микель Весга М. Весга
Пол
27
21
0
1
6
0
14
Дани Гарсия Дани Гарсия
Пол
30
21
0
0
5
0
27
Унаи Венцедор У. Венцедор
Пол
20
20
0
0
4
0
8
Унаи Лопес У. Лопес
Пол
25
17
3
0
5
0
16
Ойан Сансет О. Сансет
Пол
20
14
1
1
0
0
28
Ойер Саррага О. Саррага
Пол
22
5
0
0
0
0
11
Иньиго Кордоба И. Кордоба
Пол
24
2
0
0
0
0
9
Иньяки Уильямс И. Уильямс
Нап
26
27
5
5
1
0
22
Рауль Гарсия Р. Гарсия
Нап
34
25
4
1
6
1
20
Асьер Вильялибре А. Вильялибре
Нап
23
23
3
1
1
0
2
Хон Морсильо Х. Морсильо
Нап
22
18
0
2
2
0
7
Ибаи Гомес И. Гомес
Нап
31
4
0
0
0
0
19
Кенан Кодро К. Кодро
Нап
27
3
1
0
1
0
26
Иньиго Висенте И. Висенте
Нап
23
1
0
0
0
0
30
Nico Williams N.
Нап
0
0
0
0
0
23
Peru Nolaskoain Esnal P.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Унаи Симон У. Симон
Вра
23
27
31
0
1
0
13
Хокин Эскьета Х. Эскьета
Вра
24
0
0
0
0
0
25
Яго Эррерин Я. Эррерин
Вра
33
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
9
полузащитников
9
нападающих