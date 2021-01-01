Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
24
2
1
4
0
Защ
31
21
2
3
3
0
Защ
29
21
0
0
7
0
Защ
26
19
1
0
6
0
Защ
31
17
1
2
1
0
Защ
24
15
1
1
4
0
Защ
27
12
0
0
1
0
Защ
33
12
0
1
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Пол
28
25
5
3
1
0
Пол
25
24
7
2
3
0
Пол
27
21
0
1
6
0
Пол
30
21
0
0
5
0
Пол
20
20
0
0
4
0
Пол
25
17
3
0
5
0
Пол
20
14
1
1
0
0
Пол
22
5
0
0
0
0
Пол
24
2
0
0
0
0
Нап
26
27
5
5
1
0
Нап
34
25
4
1
6
1
Нап
23
23
3
1
1
0
Нап
22
18
0
2
2
0
Нап
31
4
0
0
0
0
Нап
27
3
1
0
1
0
Нап
23
1
0
0
0
0
30Nico Williams N.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
23
27
31
0
1
0
Вра
24
0
0
0
0
0
Вра
33
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
9
полузащитников
9
нападающих