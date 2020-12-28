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Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
#Луи Бэрри
09 января, 12:15
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
#Астон Вилла
26 декабря 2020, 21:26
Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм
#Олли Уоткинс
04 октября 2020, 22:43
«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸
1
#Астон Вилла
26 июля 2020, 20:43
1
12-летний подросток арестован за расизм против игрока «Кристал Пэлас»
#Уилфрид Заа
12 июля 2020, 20:47
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
1
#Тайрон Мингс
27 мая 2020, 15:39
1
#
новости спорта
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне
21 января, 00:07
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
Шакири вышел на замену и сделал два ассиста за 208 секунд. Это лучший результат в «Ливерпуле» за три года
09 января, 10:48
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» футболистами из команды U23 из-за ковида
08 января, 16:31
«Шеффилд» порвал твиттер одним словом
#АПЛ
17 июня 2020, 21:49
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая 2020, 17:22
Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола
#литература
03 марта 2020, 13:40
💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре
28 февраля 2020, 16:17
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля 2020, 13:20
За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
#Дэнни Дринкуотер
12 января 2020, 20:40
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
#АПЛ
10 января 2020, 22:08
«Ливерпуль» вышел с самым молодым составом в истории – и дерзко проиграл
#Ливерпуль
18 декабря 2019, 00:20
Капитан «Астон Виллы» проиграл 20 матчей АПЛ подряд. Сегодня серию наконец-то прервали
#Джек Грилиш
24 августа 2019, 00:24
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
Грилиш посвятил успех умершей бабушке. Его клубу осталась одна победа до АПЛ
#Джек Грилиш
15 мая 2019, 14:19
«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса
#Марсело Бьелса
28 апреля 2019, 18:03
Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол
#Чемпионшип
10 марта 2019, 17:14
Гляньте, как Джон Терри чеканит блин (блин? да). Очень технично!
#Джон Терри
06 марта 2019, 18:59
#Джон Терри
06 марта 2019, 18:59