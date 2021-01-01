Астерас
Триполис
Подписаться
Сайт
Страна
Греция
Стадион
Теодорос Колокотронис
Тренер
Макис Чавос
М. Чавос
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
77
Георгиос Кирьякопулос Г. Кирьякопулос
Защ
25
2
0
0
0
0
17
Вальтер Иглесиас В. Иглесиас
Пол
35
2
0
0
1
0
11
Михалис Маниас М. Маниас
Нап
31
2
0
0
1
1
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий