Армавир
Армавир
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Сайт
www.fcarmavir.ru/
Страна
Россия
Стадион
Юность
Тренер
Арсен Папикян
А. Папикян
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
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#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
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Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
# новости спорта
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13