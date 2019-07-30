Арарат-Армения
Ереван
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Сайт
www.facebook.com/araratarmeniafc/
Страна
Армения
Стадион
Тренер
Вардан Минасян
В. Минасян
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
#Арарат
30 июля 2019, 14:30
# новости спорта
УЕФА перенес матч Лиги Европы из Армении на Кипр
29 сентября 2020, 19:06
🇦🇲 «Арарат-Армения» и «Ной» за месяц сыграли между собой три титульных матча в трех разных турнирах
10 августа 2020, 13:02