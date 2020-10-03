Анжи
Махачкала
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Сайт
http://www.fc-anji.ru/
Страна
Россия
Стадион
Анжи-Арена
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«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров
06 декабря 2019, 15:40
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»
#РПЛ
26 мая 2019, 15:30
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы
22 мая 2019, 22:30
«Зенит» снова нарисовал фигуру льва на газоне. Получилось эффектно
#Зенит
14 апреля 2019, 19:04
Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили
#Краснодар
31 марта 2019, 20:53
# новости спорта
Это′О записал видео для клуба «Легион-Динамо» из ПФЛ
13 ноября 2020, 23:29
«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для больницы Каспийска. Деньгами помогла Алсу
21 мая 2020, 10:45
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40
«Зенит», «Локо» и ЦСКА победили, «Краснодар» выпал из зоны Лиги чемпионов
24 апреля 2019, 21:21
«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от 2-го места на 6 очков. До конца осталось 7 туров
14 апреля 2019, 18:20
Главный тренер «Анжи» хотел уйти в отставку, но его не отпустили
01 апреля 2019, 14:36
«Крылья Советов» обыграли «Анжи». У Шейдаева и Самедова – удивительные цифры
15 марта 2019, 22:52
Десятилетие России в плей-офф ЛЕ: выходили в 1/4 четыре раза, вылетали в 1/8 – 14 раз
15 марта 2019, 01:26
«Деньги заканчиваются. Продал квартиру». Последние полгода «Анжи» – ад
#Анжи
01 марта 2019, 13:54