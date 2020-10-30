Антверпен
Антверпен
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Сайт
www.royalantwerpfc.be/
Страна
Бельгия
Стадион
Тренер
Иван Леко
И. Леко
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Расписание
Матчи
Таблица
Игрок пришел на тренировку в форме соперника (это протест за провалившийся трансфер). Охрана не пустила
#Дидье Ламкель Зе
04 января, 15:01
Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках
#Антверпен
30 октября 2020, 14:40
Шоу неудачника из Лиги Европы: полторы минуты праздновал гол, оставил команду в меньшинстве – она вылетела
#Дидье Ламкель Зе
29 августа 2019, 23:15
# новости спорта
«Рейнджерс» и «Антверпен» – самая результативная пара в истории Лиги Европы. Они забили 14 мячей за два матча
25 февраля, 23:28
Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен возглавил «Антверпен». Через месяц у клуба плей-офф ЛЕ с «Рейнджерс»
05 января, 19:08
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Антверпен» нарушил правило замен в Лиге Европы, но ЛАСК не будет протестовать
07 ноября 2020, 00:47
Сезон чемпионата Бельгии завершен досрочно
15 мая 2020, 21:37