Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
26
5
0
0
0
0
Защ
27
4
0
0
1
0
Защ
22
4
0
0
0
0
Защ
31
3
0
0
1
1
Защ
28
2
0
0
1
0
Защ
28
2
0
0
0
0
Пол
30
4
0
0
0
0
Пол
29
3
0
0
0
0
Пол
27
3
0
0
0
0
Пол
25
3
0
0
0
0
Пол
29
2
0
0
0
0
Пол
27
2
0
0
0
0
Пол
21
2
0
0
0
0
Пол
21
2
0
0
1
0
Пол
22
2
0
0
0
0
Пол
21
1
0
0
1
0
Нап
25
4
2
0
2
1
Нап
31
4
0
0
2
0
Нап
23
3
0
0
0
0
Нап
30
2
0
0
0
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
25
5
7
0
0
0
Вра
34
1
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
2
вратаря
6
защитников
11
полузащитников
5
нападающих