Андерлехт
Брюссель
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Страна
Бельгия
Стадион
Констант Ванден Сток
Тренер
Фред Руттен
Ф. Руттен
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Бубакар Санне Б. Санне
Защ
26
5
0
0
0
0
44
Антонио Милич А. Милич
Защ
27
4
0
0
1
0
45
Себастьян Борнаув С. Борнаув
Защ
22
4
0
0
0
0
55
Огнен Враньеш О. Враньеш
Защ
31
3
0
0
1
1
12
Деннис Аппиа Д. Аппиа
Защ
28
2
0
0
1
0
3
Джеймс Лоуренс Д. Лоуренс
Защ
28
2
0
0
0
0
25
Адриан Требель А. Требель
Пол
30
4
0
0
0
0
5
Евгений Макаренко Е. Макаренко
Пол
29
3
0
0
0
0
15
Кеннет Сайеф К. Сайеф
Пол
27
3
0
0
0
0
20
Свен Кумс С. Кумс
Пол
33
3
0
1
1
0
8
Питер Геркенс П. Геркенс
Пол
25
3
0
0
0
0
10
Рюта Мориока Р. Мориока
Пол
29
2
0
0
0
0
7
Энди Нахар Э. Нахар
Пол
27
2
0
0
0
0
40
Франсис Амузу Ф. Амузу
Пол
21
2
0
0
0
0
56
Алексис Салемакерс А. Салемакерс
Пол
21
2
0
0
1
0
39
Эдо Кайембе Э. Кайембе
Пол
22
2
0
0
0
0
48
Альберт Локонга А. Локонга
Пол
21
1
0
0
1
0
99
Закария Баккали З. Баккали
Нап
25
4
2
0
2
1
19
Иван Сантини И. Сантини
Нап
31
4
0
0
2
0
9
Ландри Димата Л. Димата
Нап
23
3
0
0
0
0
11
Ноуледж Мусона Н. Мусона
Нап
30
2
0
0
0
0
38
Мохаммед Дауда М. Дауда
Нап
23
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Томас Дидийон Т. Дидийон
Вра
25
5
7
0
0
0
1
Франк Букс Ф. Букс
Вра
34
1
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
2
вратаря
6
защитников
11
полузащитников
5
нападающих