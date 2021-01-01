Амкар
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
16
Брайан Идову Б. Идову
Защ
28
27
0
1
6
1
2
Александар Милькович А. Милькович
Защ
31
26
0
0
5
0
18
Михаил Сиваков М. Сиваков
Защ
33
25
1
0
3
0
3
Петар Занев П. Занев
Защ
35
24
1
1
5
0
41
Дмитрий Белоруков Д. Белоруков
Защ
38
19
0
0
6
1
6
Секу Конде С. Конде
Защ
27
19
0
0
5
0
4
Николай Зайцев Н. Зайцев
Защ
31
15
0
0
4
1
13
Кирилл Суслов К. Суслов
Защ
29
0
0
0
0
0
5
Януш Гол Я. Гол
Пол
35
26
3
0
4
0
20
Павел Комолов П. Комолов
Пол
32
23
1
0
1
0
17
Михаил Гащенков М. Гащенков
Пол
28
22
2
0
3
0
91
Александр Рязанцев А. Рязанцев
Пол
34
19
3
0
0
0
27
Михаил Костюков М. Костюков
Пол
29
17
3
0
5
0
13
Сергей Баланович С. Баланович
Пол
33
16
0
1
0
0
8
Фегор Огуде Ф. Огуде
Пол
33
15
0
0
2
1
66
Саид Эзатолахи С. Эзатолахи
Пол
24
15
1
0
4
0
32
Иван Мельников И. Мельников
Пол
24
6
0
1
0
0
22
Алихан Шаваев А. Шаваев
Пол
28
5
0
0
0
0
13
Роланд Гиголаев Р. Гиголаев
Пол
31
3
0
0
1
0
21
Василий Алейников В. Алейников
Пол
25
0
0
0
0
0
96
Вадим Чухланцев В. Чухланцев
Пол
24
0
0
0
0
0
9
Дарко Бодул Д. Бодул
Нап
32
24
1
3
4
0
26
Фелисио Браун Форбс Ф. Браун Форбс
Нап
29
13
2
0
0
0
28
Станислав Прокофьев С. Прокофьев
Нап
34
9
0
1
0
0
80
Аарон Оланаре А. Оланаре
Нап
26
8
2
0
1
0
17
Алексей Гасилин А. Гасилин
Нап
25
6
0
0
1
0
77
Александр Салугин А. Салугин
Нап
32
5
0
0
2
0
70
Антон Гооге А. Гооге
Нап
22
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Артур Нигматуллин А. Нигматуллин
Вра
29
29
28
0
5
0
15
Дмитрий Хомич Д. Хомич
Вра
36
1
2
0
0
0
99
Егор Седов Е. Седов
Вра
21
0
0
0
0
0
95
Денис Вамбольт Д. Вамбольт
Вра
26
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
13
полузащитников
7
нападающих