Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
27
0
1
6
1
Защ
31
26
0
0
5
0
Защ
33
25
1
0
3
0
Защ
35
24
1
1
5
0
Защ
38
19
0
0
6
1
Защ
27
19
0
0
5
0
Защ
31
15
0
0
4
1
Защ
29
0
0
0
0
0
Пол
32
23
1
0
1
0
Пол
28
22
2
0
3
0
Пол
34
19
3
0
0
0
Пол
29
17
3
0
5
0
Пол
33
16
0
1
0
0
Пол
33
15
0
0
2
1
Пол
24
15
1
0
4
0
Пол
24
6
0
1
0
0
Пол
28
5
0
0
0
0
Пол
31
3
0
0
1
0
Пол
25
0
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Нап
32
24
1
3
4
0
Нап
29
13
2
0
0
0
Нап
34
9
0
1
0
0
Нап
26
8
2
0
1
0
Нап
25
6
0
0
1
0
Нап
32
5
0
0
2
0
Нап
22
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
29
29
28
0
5
0
Вра
36
1
2
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
13
полузащитников
7
нападающих