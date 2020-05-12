Амьен
Амьен
Подписаться
Сайт
www.amiensfootball.com/
Страна
Франция
Стадион
Стад де ла Ликон
Тренер
Лука Эльснер
Л. Эльснер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
12 мая 2020, 16:20
Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером
#ПСЖ
15 февраля 2020, 21:58
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# новости спорта
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07
Матч Лиги 1 впервые обслужит женщина-арбитр
23 апреля 2019, 18:58