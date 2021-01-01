Альтах
Альтах
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Сайт
Страна
Австрия
Стадион
Кэшпоинт Арена
Тренер
Мартин Шерб
М. Шерб
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Филипп Нецер Ф. Нецер
Пол
35
5
2
0
2
0
22
Стефан Нутц С. Нутц
Пол
29
5
2
0
0
0
10
Патрик Саломон П. Саломон
Пол
32
4
0
0
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
3
полузащитников
0
нападающийов