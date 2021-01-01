Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
21
19
1
0
4
0
Защ
24
18
1
0
3
0
Защ
29
17
3
0
8
0
Защ
23
14
3
0
3
0
Защ
30
6
0
0
1
0
Защ
22
5
1
0
0
0
Защ
22
3
0
0
0
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Защ
22
0
0
0
0
0
Защ
38
0
0
0
0
0
Пол
23
19
5
1
1
0
Пол
29
17
1
0
3
0
Пол
25
15
4
0
3
0
Пол
32
13
0
0
4
2
Пол
22
13
3
0
4
0
Пол
25
12
0
0
1
0
Пол
20
12
1
0
1
0
Пол
21
12
3
0
1
0
Пол
27
8
3
1
1
1
Пол
32
6
0
0
1
0
Пол
26
2
0
0
0
0
Пол
21
2
0
0
0
0
Пол
1
0
0
0
0
Нап
26
18
5
0
4
0
Нап
23
14
0
0
1
1
Нап
23
9
0
0
1
0
Нап
32
3
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
23
18
10
0
1
0
Вра
21
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
13
полузащитников
6
нападающих