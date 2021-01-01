Алания
Владикавказ
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Спартак Гогниев
С. Гогниев
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
15
Хетаг Кочиев Х. Кочиев
Защ
21
19
1
0
4
0
19
Аллон Бутаев А. Бутаев
Защ
24
18
1
0
3
0
4
Сослан Качмазов С. Качмазов
Защ
29
17
3
0
8
0
3
Давид Шавлохов Д. Шавлохов
Защ
23
14
3
0
3
0
5
Алан Багаев А. Багаев
Защ
30
6
0
0
1
0
70
Батраз Гурциев Б. Гурциев
Защ
22
5
1
0
0
0
88
Дмитрий Кобесов Д. Кобесов
Защ
22
3
0
0
0
0
6
Тарас Царикаев Т. Царикаев
Защ
31
1
0
0
0
0
70
Батраз Гурциев Б. Гурциев
Защ
22
0
0
0
0
0
7
Эльбрус Зураев Э. Зураев
Защ
38
0
0
0
0
0
97
Бутта Магомедов Б. Магомедов
Пол
23
19
5
1
1
0
8
Алан Хугаев А. Хугаев
Пол
29
17
1
0
3
0
77
Алан Хабалов А. Хабалов
Пол
25
15
4
0
3
0
13
Азамат Засеев А. Засеев
Пол
32
13
0
0
4
2
80
Хетаг Хосонов Х. Хосонов
Пол
22
13
3
0
4
0
21
Батрадз Кокоев Б. Кокоев
Пол
25
12
0
0
1
0
30
Владимир Хубулов В. Хубулов
Пол
20
12
1
0
1
0
18
Давид Кобесов Д. Кобесов
Пол
21
12
3
0
1
0
10
Батраз Хадарцев Б. Хадарцев
Пол
27
8
3
1
1
1
71
Давид Дзахов Д. Дзахов
Пол
32
6
0
0
1
0
11
Сергей Крамаренко С. Крамаренко
Пол
26
2
0
0
0
0
6
Алан Цараев А. Цараев
Пол
21
2
0
0
0
0
21
Батрадз Кокоев Б. Кокоев
Пол
1
0
0
0
0
14
Ислам Машуков И. Машуков
Нап
26
18
5
0
4
0
99
Николай Гиоргобиани Н. Гиоргобиани
Нап
23
14
0
0
1
1
9
Руслан Суанов Р. Суанов
Нап
23
9
0
0
1
0
38
Артур Малоян А. Малоян
Нап
32
3
0
0
0
0
14
Ислам Машуков И. Машуков
Нап
1
0
0
0
0
27
Руслан Гогниев Р. Гогниев
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Ростислав Солдатенко Р. Солдатенко
Вра
23
18
10
0
1
0
31
Георгий Натабашвили Г. Натабашвили
Вра
21
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
13
полузащитников
6
нападающих