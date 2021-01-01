Актобе
Актобе
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Сайт
Страна
Казахстан
Стадион
Центральный
Тренер
Игорь Рахаев
И. Рахаев
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Егор Сорокин Е. Сорокин
Защ
25
1
0
0
1
0
Дидар Жалмукан Д. Жалмукан
Пол
24
1
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
1
0
0
1
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов