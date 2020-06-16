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Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
#Даити Камада
16 июня 2020, 12:15
Как забивает самый результативный защитник топ-лиг Европы
#Мартин Хинтереггер
23 мая 2020, 22:55
Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!
1
#Мартин Хинтереггер
16 мая 2020, 22:25
1
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40
#
новости спорта
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29
«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
14 января, 17:19
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
Защитник «Копенгагена» Варела перешел в «Динамо». Это аренда до конца сезона
17 октября 2020, 14:40
«Милан» подписал Анте Ребича из «Айнтрахта»
12 сентября 2020, 21:03
«Бавария» сыграет с «Байером» в финале Кубка Германии, матч – через три недели
10 июня 2020, 23:40
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Фанаты «Айнтрахта» не попали на футбол и сходили на хоккей. Хоть там поболели против «Ред Булла»
#Айнтрахт Ф
27 февраля 2020, 22:36
«Айнтрахт» победил «Баварию» 5:1 в ноябре. С тех пор – вот ужас – одно очко в семи турах
#Айнтрахт Ф
22 декабря 2019, 23:15
Необычный сэйв вратаря «Байера» плечом. Это тот голкипер, что подарил гол Баринову в ЛЧ
#Лукаш Градецки
19 октября 2019, 11:40
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17
В ЛЕ засчитали решающий гол из офсайда. Просто тут нет VAR
#Лига Европы
19 апреля 2019, 00:33