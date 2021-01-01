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Германия
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Айнтрахт-Стадион
Тренер
Торстен Либеркнехт
Т. Либеркнехт
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Эрмин Бичакчич Э. Бичакчич
Защ
31
31
1
0
5
0
0
Омар Эльабделлауи О. Эльабделлауи
Защ
29
29
1
2
1
0
0
Кен Райхель К. Райхель
Защ
34
27
1
1
3
0
0
Дениз Доган Д. Доган
Защ
41
23
0
2
1
0
0
Бенжамин Кессел Б. Кессел
Защ
33
20
2
1
4
0
0
Марсель Корреа М. Корреа
Защ
31
19
0
0
1
0
0
Ян Васхаузен Я. Васхаузен
Защ
32
2
0
0
0
0
0
Матиас Хенн М. Хенн
Защ
35
2
0
0
1
0
0
Мирко Боланд М. Боланд
Пол
33
33
1
4
7
0
0
Норман Тайеркауф Н. Тайеркауф
Пол
34
29
0
2
9
0
0
Ян Хохшайд Я. Хохшайд
Пол
33
20
4
0
4
0
0
Марк Пфицнер М. Пфицнер
Пол
36
15
0
0
4
0
0
Дамир Вранчич Д. Вранчич
Пол
35
14
0
0
0
0
0
Кевин Крац К. Крац
Пол
34
14
0
0
3
0
0
Марко Калиджиури М. Калиджиури
Пол
36
12
0
1
0
0
0
Тимо Пертель Т. Пертель
Пол
32
11
0
0
2
2
0
Джанлука Корте Д. Корте
Пол
30
2
0
0
0
0
0
Салим Хелифи С. Хелифи
Пол
27
1
0
0
0
0
0
Йонас Эрвиг-Дрюппел Й. Эрвиг-Дрюппел
Пол
29
0
0
0
0
0
0
Доми Кумбела Д. Кумбела
Нап
36
30
9
1
4
0
0
Карим Беллараби К. Беллараби
Нап
30
26
3
5
7
0
0
Орхан Адеми О. Адеми
Нап
29
25
1
1
1
0
0
Хавард Нильсен Х. Нильсен
Нап
27
16
2
0
0
0
0
Деннис Круппке Д. Круппке
Нап
41
15
0
0
1
0
0
Торстен Оэрль Т. Оэрль
Нап
35
11
2
0
1
0
0
Симеон Джексон С. Джексон
Нап
34
9
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Даниэль Давари Д. Давари
Вра
33
29
48
1
0
0
0
Марьян Петкович М. Петкович
Вра
41
5
12
0
0
0
0
Беньямин Латер Б. Латер
Вра
34
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
11
полузащитников
7
нападающих