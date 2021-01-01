Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
31
31
1
0
5
0
Защ
29
29
1
2
1
0
Защ
34
27
1
1
3
0
Защ
41
23
0
2
1
0
Защ
33
20
2
1
4
0
Защ
31
19
0
0
1
0
Защ
32
2
0
0
0
0
Защ
35
2
0
0
1
0
Пол
33
33
1
4
7
0
Пол
34
29
0
2
9
0
Пол
33
20
4
0
4
0
Пол
36
15
0
0
4
0
Пол
35
14
0
0
0
0
Пол
34
14
0
0
3
0
Пол
36
12
0
1
0
0
Пол
32
11
0
0
2
2
Пол
30
2
0
0
0
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Пол
29
0
0
0
0
0
Нап
36
30
9
1
4
0
Нап
30
26
3
5
7
0
Нап
29
25
1
1
1
0
Нап
27
16
2
0
0
0
Нап
41
15
0
0
1
0
Нап
35
11
2
0
1
0
Нап
34
9
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
33
29
48
1
0
0
Вра
41
5
12
0
0
0
Вра
34
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
11
полузащитников
7
нападающих