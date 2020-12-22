АЕК
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www.aekfc.gr/
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Греция
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АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
1
#Массимо Каррера
22 декабря 2020, 22:19
1
АЕК Карреры получил три красных за три минуты – и вышел в финал Кубка
#АЕК
24 июня 2020, 23:53
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
#Эсекьель Понсе
21 июня 2019, 17:17
# новости спорта
АЕК уволил Карреру
22 декабря 2020, 19:38
Каррера – новый тренер АЕКа. Это его первая работа после «Спартака»
08 декабря 2019, 15:15