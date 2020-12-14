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Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
24 февраля, 19:31
Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
06 февраля, 14:36
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
1
#Андре Онана
05 февраля, 15:27
1
Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват
#Себастьян Аллер
04 февраля, 14:28
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Что известно об аресте Промеса: бил ножом члена семьи, может получить четыре года тюрьмы
1
#Квинси Промес
13 декабря 2020, 15:26
1
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
02 декабря 2020, 12:26
«Каждый день просыпаться без дела – убивает». Ван дер Виль мучился паническими атаками и два года сидел без работы
#Грегори ван дер Виль
02 ноября 2020, 20:20
#
новости спорта
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
«Спартак» не берет на себя финансовые риски, если Промес получит наказание по уголовному делу
24 февраля, 22:23
«Привет, я еду домой». Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
24 февраля, 19:43
«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря
10 февраля, 23:28
«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал
05 февраля, 16:14
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол
#Андре Онана
02 декабря 2020, 00:40
Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта
#Аякс
01 декабря 2020, 14:50
Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой
#Аякс
04 ноября 2020, 01:35
Кто такой Дест – новичок «Барсы». Уезжал со сборов из-за политики, играет на барабанах и сидит в снапчате с аккаунта мамы
#Сержиньо Дест
02 октября 2020, 19:35
«Аякс» забил 13 голов за матч! ТРИНАДЦАТЬ! Это рекорд страны. Солировал 19-летний юниор, а голы сломали табло
#Аякс
24 октября 2020, 20:45
Друзья Нури по «Аяксу» в новых клубах берут номер 34 в его честь. Ван де Бек для «МЮ» просил разрешения семьи
#Абдельхак Нури
03 сентября 2020, 11:49
Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
#Футбол
02 июня 2020, 14:50
Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая 2020, 21:21
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
25 апреля 2020, 21:20
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
24 апреля 2020, 20:07
Помните Нури из «Аякса»? Он проснулся после трех лет комы, но до сих пор не говорит
#Абдельхак Нури
27 марта 2020, 13:03
«Аякс» и «Фейеноорд» вместе поддержали медработников, сражающихся с коронавирусом
#чемпионат Нидерландов
21 марта 2020, 11:50
Помните матч «Челси» – «Аякс» с двумя красными? УЕФА признал: одна из них – ошибка
#Аякс
06 февраля 2020, 19:00
Промес притащил ребенка из академии прямо на тренировку «Аякса»
#Квинси Промес
11 марта 2020, 15:05
В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника
#Райан Бабел
20 февраля 2020, 23:31
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Безумный рекорд «Аякса» – 163 гола за год. Так много в Голландии еще никогда не забивали
#Аякс
22 декабря 2019, 19:25
Фанат «Валенсии» купил дешевые билеты на игру с «Аяксом». Оказалось – они для просмотра в зале на экране
#Лига чемпионов
05 декабря 2019, 14:21
Только мемы по автоголу головой от Кепы
#Кепа Аррисабалага
06 ноября 2019, 15:20
«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
#Лига чемпионов
06 ноября 2019, 01:44
Фанатов «Аякса» не пустили на Лигу чемпионов. Потом они так испугали полицию, что в Англии перенесли игру другой команды
#Аякс
25 октября 2019, 22:53
«Аякс» продал лидеров, но опять хорош в ЛЧ. Промес обещает прорваться в полуфинал
#Аякс
02 октября 2019, 22:42
Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию
#Квинси Промес
26 сентября 2019, 10:42
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