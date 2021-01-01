Гзира Юнайтед
Гзира
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Мальта
Стадион
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
13
Клиффорд Балдаччино К. Балдаччино
Пол
33
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Джастин Хабер Д. Хабер
Вра
39
4
0
0
0
0
2
игроков
2
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов