Сент-Джозефс
Гибралтар
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Гибралтар
Стадион
Виктория Стэдиум
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Райан Кашаро Р. Кашаро
Защ
36
0
0
0
0
0
17
Сайкс Гарро С. Гарро
Нап
28
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Джейми Робба Д. Робба
Вра
30
1
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий