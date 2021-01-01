Бальцан
Бальзан
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
16
Пол Фенеч П. Фенеч
Пол
34
2
0
0
0
0
11
Йоан Беццина Й. Беццина
Пол
26
2
0
0
1
0
17
Альфред Эффйонг А. Эффйонг
Нап
36
2
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий