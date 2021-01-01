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Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Биркир-Мар Саеварссон Б. Саеварссон
Защ
36
2
0
0
0
0
77
Кай-Лео Барталсстову К. Барталсстову
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Ханнес Халльдорсон Х. Халльдорсон
Вра
36
1
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий