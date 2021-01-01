Хаугесунд
Хаугесунд
Подписаться
Сайт
Страна
Норвегия
Стадион
Хаугесунд Стадион
Тренер
Йостейн Гриндхауг
Й. Гриндхауг
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
11
Мартин Самуэльсен М. Самуэльсен
Пол
23
3
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Мацей Гостомски М. Гостомски
Вра
32
0
0
0
0
0
2
игроков
2
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов