Хапоэль
Беер-Шева
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Израиль
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Йосси Абуксис
Й. Абуксис
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Лоай Таха Л. Таха
Защ
31
4
0
0
2
0
14
Дуду Твито Д. Твито
Защ
27
3
0
0
0
0
3
Давид Келтьенс Д. Келтьенс
Защ
25
3
0
0
2
0
30
Ор Дадья О. Дадья
Защ
23
2
0
0
0
0
35
Мариано Барейро М. Барейро
Защ
26
2
0
0
1
0
5
Шир Тзедек Ш. Тзедек
Защ
31
2
0
0
1
0
4
Мигел Витор М. Витор
Защ
31
1
0
0
0
0
13
Сеан Голдберг С. Голдберг
Защ
25
1
0
0
0
0
22
Ноам Гамун Н. Гамун
Защ
24
1
0
0
0
0
7
Элтон Аколатсе Э. Аколатсе
Защ
25
0
0
0
0
0
8
Марван Кабха М. Кабха
Пол
30
4
0
0
0
0
16
Сантьяго Солелих С. Солелих
Пол
29
3
0
0
0
0
15
Томер Йосефи Т. Йосефи
Пол
22
3
0
0
2
0
17
Илай Мадмон И. Мадмон
Пол
18
1
0
0
0
0
28
Марсело Мели М. Мели
Пол
28
1
0
0
0
0
10
Жозуэ Жозуэ
Пол
30
1
0
0
0
0
18
Samir Ujkani S.
Нап
4
0
0
0
0
25
Гаэтен Варанн Г. Варанн
Нап
30
3
0
0
0
0
9
Итамар Швиро И. Швиро
Нап
22
3
1
0
1
0
77
Ротем Хатуэль Р. Хатуэль
Нап
22
2
1
0
0
0
11
Ramzi Safuri R.
Нап
1
0
0
0
0
32
Джонатан Агудело Д. Агудело
Нап
28
1
0
0
0
0
33
Amit Arie Keren A.
Нап
0
0
0
0
0
55
Naor Sabag N.
Нап
0
0
0
0
0
19
Nati Ascias N.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
21
Оад Левита О. Левита
Вра
35
2
7
0
0
0
69
Раз Рахамим Р. Рахамим
Вра
24
1
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
6
полузащитников
9
нападающих