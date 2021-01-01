Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
3
0
0
0
0
Защ
25
3
0
0
2
0
Защ
26
2
0
0
1
0
Защ
31
2
0
0
1
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
24
1
0
0
0
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Пол
30
4
0
0
0
0
Пол
29
3
0
0
0
0
Пол
22
3
0
0
2
0
Пол
18
1
0
0
0
0
Пол
28
1
0
0
0
0
18Samir Ujkani S.
Нап
4
0
0
0
0
Нап
30
3
0
0
0
0
Нап
22
3
1
0
1
0
Нап
22
2
1
0
0
0
11Ramzi Safuri R.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
28
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
55Naor Sabag N.
Нап
0
0
0
0
0
19Nati Ascias N.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
2
7
0
0
0
Вра
24
1
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
6
полузащитников
9
нападающих