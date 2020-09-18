Шэмрок Роверс
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Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его
#Златан Ибрагимович
18 сентября 2020, 00:47
В Ирландии в игрока кинули пачку чипсов. Он съел их и побежал праздновать гол
#Шэмрок Роверс
09 марта 2020, 11:34