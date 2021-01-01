Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
21
1
0
10
1
Защ
23
20
1
0
6
0
Защ
36
19
1
1
6
1
Защ
23
18
0
0
3
0
Защ
24
17
1
4
6
0
Защ
25
12
0
0
3
1
Защ
23
12
0
1
3
0
Защ
24
11
0
0
1
1
Защ
27
7
0
0
0
0
Защ
24
3
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Пол
23
21
2
1
2
0
Пол
22
20
0
1
3
0
Пол
26
19
0
0
3
0
Пол
25
18
0
3
5
0
Пол
21
12
3
0
5
0
Пол
27
10
0
0
2
0
Пол
19
10
0
0
2
0
Пол
25
10
0
0
1
0
Пол
29
6
0
0
1
0
Пол
29
5
0
0
1
1
Пол
31
3
0
1
1
0
Нап
27
29
4
6
4
0
Нап
30
21
3
1
3
0
Нап
24
17
9
0
3
0
Нап
24
15
4
1
1
0
Нап
20
13
4
0
0
0
Нап
32
9
3
1
0
0
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
19
34
0
0
0
Вра
22
0
0
0
0
0
36
игроков
36
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
13
полузащитников
7
нападающих