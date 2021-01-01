Специя
Ла Специя
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Страна
Италия
Стадион
Дино Мануцци
Тренер
Винченцо Итальяно
В. Итальяно
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Юлиан Хабот Ю. Хабот
Защ
23
21
1
0
10
1
28
Мартин Эрлич М. Эрлич
Защ
23
20
1
0
6
0
19
Клаудио Терци К. Терци
Защ
36
19
1
1
6
1
5
Риккардо Маркицца Р. Маркицца
Защ
23
18
0
0
3
0
20
Симоне Бастони С. Бастони
Защ
24
17
1
4
6
0
69
Лука Виньяли Л. Виньяли
Защ
25
12
0
0
3
1
21
Сальва Феррер С. Феррер
Защ
23
12
0
1
3
0
34
Ардиан Исмайли А. Исмайли
Защ
24
11
0
0
1
1
39
Кристиан Делл'Орко К. Делл'Орко
Защ
27
7
0
0
0
0
3
Хуан Рамос Х. Рамос
Защ
24
3
0
0
0
0
14
Федерико Матиелло Ф. Матиелло
Защ
25
1
0
0
0
0
13
Элио Капрадосси Э. Капрадосси
Защ
25
0
0
0
0
0
25
Джулио Маджоре Д. Маджоре
Пол
23
21
2
1
2
0
80
Кевин Агудело К. Агудело
Пол
22
20
0
1
3
0
8
Маттео Риччи М. Риччи
Пол
26
19
0
0
3
0
24
Науэль Эстевес Н. Эстевес
Пол
25
18
0
3
5
0
26
Томмазо Побега Т. Побега
Пол
21
12
3
0
5
0
4
Дженнаро Акампора Д. Акампора
Пол
27
10
0
0
2
0
10
Люсьен Агум Л. Агум
Пол
19
10
0
0
2
0
27
Алессандро Дейола А. Дейола
Пол
25
10
0
0
1
0
88
Лео Сена Л. Сена
Пол
25
9
0
0
0
0
Джакопо Сала Д. Сала
Пол
29
6
0
0
1
0
23
Риккардо Сапонара Р. Сапонара
Пол
29
5
0
0
1
1
16
Паоло Бартоломей П. Бартоломей
Пол
31
3
0
1
1
0
6
Лука Мора Л. Мора
Пол
32
3
0
0
0
0
11
Эммануэль Гьяси Э. Гьяси
Нап
27
29
4
6
4
0
17
Диего Фариас Д. Фариас
Нап
30
21
3
1
3
0
18
М'Бала Нзола М. Нзола
Нап
24
17
9
0
3
0
31
Даниэле Верде Д. Верде
Нап
24
15
4
1
1
0
91
Роберто Пикколи Р. Пикколи
Нап
20
13
4
0
0
0
9
Андрей Галабинов А. Галабинов
Нап
32
9
3
1
0
0
15
Джузеппе Мастину Д. Мастину
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
94
Иван Проведель И. Проведель
Вра
27
19
34
0
0
0
Йерун Зут Й. Зут
Вра
30
6
7
0
1
0
77
Рафаэль Рафаэль
Вра
39
2
3
1
0
0
12
Титас Крапикас Т. Крапикас
Вра
22
0
0
0
0
0
36
игроков
36
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
13
полузащитников
7
нападающих