ХБ Торсхавн
Торсхавн
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
Йохан Давидсен Й. Давидсен
Защ
33
1
0
0
0
0
19
Хёрдур Аскхам Х. Аскхам
Пол
26
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов