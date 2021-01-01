ХИК
Хельсинки
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Финляндия
Стадион
Тренер
Мика Лехкосуо
М. Лехкосуо
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Рафинья Рафинья
Защ
38
1
0
0
0
0
21
Петтери Форселл П. Форселл
Пол
30
1
1
0
1
0
9
Рупи Риски Р. Риски
Нап
29
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
88
Максим Рудаков М. Рудаков
Вра
25
1
0
0
0
0
4
игроков
4
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
1
полузащитник
1
нападающий