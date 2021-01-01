Краковия
Краков
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Польша
Стадион
Стадион им. Яна Павла II
Тренер
Артур Платек
А. Платек
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Сержу Ханка С. Ханка
Пол
29
1
0
0
1
0
M. Dimun M.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий