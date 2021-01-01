Динамо
Минск
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Страна
Белоруссия
Стадион
Динамо
Тренер
Леонид Кучук
Л. Кучук
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Иван Бахар И. Бахар
Пол
22
1
0
0
1
0
Sergei Matveychik S.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий