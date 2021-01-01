Монца
Монца
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Италия
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Лоренцо Пирола Л. Пирола
Защ
19
2
0
0
0
0
2
Джулио Донати Д. Донати
Защ
31
0
0
0
0
0
0
Антонино Барилла А. Барилла
Пол
33
2
0
0
1
0
0
Filippo Scaglia F.
Нап
2
0
0
1
0
0
Marco Armellino M.
Нап
2
0
0
2
0
0
Marco Fossati M.
Нап
2
0
0
0
0
0
Andrea Colpani A.
Нап
2
0
0
0
0
0
José Machín J.
Нап
2
0
0
1
0
D. Frattesi D.
Нап
1
0
0
0
0
24
Mirko Marić M.
Нап
1
0
0
0
0
77
Antonio Marin A.
Нап
1
0
0
0
0
31
Mario Sampirisi M.
Нап
1
0
0
0
0
32
Franco Lepore F.
Нап
1
0
0
0
0
22
Michele Di Gregorio M.
Нап
1
0
0
0
0
E. Colferai E.
Нап
1
0
0
1
1
9
Christian Gytkjær C.
Нап
1
0
0
0
0
0
Andrea Barberis A.
Нап
1
0
0
0
0
0
Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
0
0
0
Giuseppe Bellusci G.
Нап
1
0
0
0
0
0
Andrea D'Errico A.
Нап
1
0
0
0
0
0
Nicola Rigoni N.
Нап
1
0
0
0
0
0
Daniele Sommariva D.
Нап
1
0
0
0
0
0
Luigi Caccavo L.
Нап
0
0
0
0
0
0
Stefano Rubbi S.
Нап
0
0
0
0
0
0
Eugenio Lamanna E.
Нап
0
0
0
0
0
18
Davide Bettella D.
Нап
0
0
0
0
0
30
Carlos Augusto C.
Нап
0
0
0
0
0
0
Luca Lombardi L.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
28
игроков
28
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
1
полузащитник
25
нападающих