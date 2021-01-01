Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
19
2
0
0
0
0
Защ
31
0
0
0
0
0
Пол
33
2
0
0
1
0
Нап
2
0
0
1
0
Нап
2
0
0
2
0
Нап
2
0
0
0
0
Нап
2
0
0
0
0
Нап
2
0
0
1
0
Нап
1
0
0
0
0
24Mirko Marić M.
Нап
1
0
0
0
0
77Antonio Marin A.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
32Franco Lepore F.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
1
1
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
30Carlos Augusto C.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
28
игроков
28
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
1
полузащитник
25
нападающих