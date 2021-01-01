Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
1
0
0
0
0
Защ
24
1
0
0
0
0
Защ
28
0
0
0
0
0
Пол
21
1
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Нап
30
1
0
0
1
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
27Patryk Dziczek P.
Нап
1
0
0
1
0
20Tomasz Kupisz T.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
15Tiago Casasola T.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
24
1
0
0
0
0
97Joel Baraye J.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
25
0
0
0
0
0
21
игроков
21
Всего игроков
1
вратарь
3
защитников
3
полузащитников
14
нападающих