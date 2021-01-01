Салернитана
Салернитана
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Италия
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Норберт Гьембер Н. Гьембер
Защ
28
1
0
0
0
0
16
Андреас Каро А. Каро
Защ
24
1
0
0
0
0
33
Фредерик Везели Ф. Везели
Защ
28
0
0
0
0
0
18
Андре Андерсон А. Андерсон
Пол
21
1
0
0
0
0
28
Леонардо Капецци Л. Капецци
Пол
26
1
0
0
0
0
48
Мирко Антонуччи М. Антонуччи
Пол
22
0
0
0
0
0
11
Милан Джурич М. Джурич
Нап
30
1
0
0
1
0
32
Niccolò Giannetti N.
Нап
1
0
0
0
0
10
Emanuele Cicerelli E.
Нап
1
0
0
0
0
8
Andrea Schiavone A.
Нап
1
0
0
0
0
13
Ramzi Aya R.
Нап
1
0
0
0
0
5
Valerio Mantovani V.
Нап
1
0
0
0
0
27
Patryk Dziczek P.
Нап
1
0
0
1
0
20
Tomasz Kupisz T.
Нап
1
0
0
0
0
3
Walter López W.
Нап
1
0
0
0
0
15
Tiago Casasola T.
Нап
1
0
0
0
0
9
Дженнаро Тутино Д. Тутино
Нап
24
1
0
0
0
0
97
Joel Baraye J.
Нап
0
0
0
0
0
17
Edoardo Iannoni E.
Нап
0
0
0
0
0
30
Giuseppe Barone G.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
22
Гуидо Гуерриери Г. Гуерриери
Вра
25
0
0
0
0
0
21
игроков
21
Всего игроков
1
вратарь
3
защитников
3
полузащитников
14
нападающих