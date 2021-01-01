Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
29
2
1
5
1
Защ
35
27
2
0
7
0
Защ
30
25
0
0
2
0
Защ
29
18
0
0
4
0
Защ
24
16
0
0
2
1
Защ
35
15
0
0
4
0
Защ
29
11
0
0
3
0
Защ
27
8
0
0
4
0
Защ
31
6
0
0
1
0
Защ
35
5
0
0
0
0
Защ
36
1
0
0
0
0
Защ
37
0
0
0
0
0
Пол
35
30
2
2
2
0
Пол
32
28
3
4
7
0
Пол
31
23
4
0
2
1
Пол
34
17
0
0
3
0
Пол
32
16
0
0
2
0
Пол
37
15
0
0
7
1
Пол
38
14
0
0
3
0
33Сидней Сэм С. Сэм
Пол
33
12
2
0
1
0
Пол
26
12
1
1
0
0
Пол
32
11
1
0
3
0
Пол
33
3
1
0
0
0
Нап
27
21
4
0
1
1
Нап
32
20
1
0
3
0
Нап
32
11
0
0
0
0
Нап
30
7
1
0
1
0
Нап
25
7
1
0
0
0
Нап
35
4
0
0
0
0
Нап
34
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
33
28
51
0
3
0
Вра
28
5
9
0
0
0
Вра
30
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
7
нападающих