Дармштадт
Дармштадт
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Германия
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Бёлленфалльтор
Тренер
Торстен Фрингс
Т. Фрингс
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
81
Сандро Сиригу С. Сиригу
Защ
32
29
2
1
5
1
4
Айтач Сулу А. Сулу
Защ
35
27
2
0
7
0
32
Фабиан Холланд Ф. Холланд
Защ
30
25
0
0
2
0
3
Александер Милошевич А. Милошевич
Защ
29
18
0
0
4
0
70
Леон Гувара Л. Гувара
Защ
24
16
0
0
2
1
7
Артем Федецкий А. Федецкий
Защ
35
15
0
0
4
0
21
Иммануэль Хен И. Хен
Защ
29
11
0
0
3
0
26
Патрик Бангор П. Бангор
Защ
27
8
0
0
4
0
36
Уилсон Камавуака У. Камавуака
Защ
31
6
0
0
1
0
13
Маркус Штайнхофер М. Штайнхофер
Защ
35
5
0
0
0
0
5
Беньямин Горка Б. Горка
Защ
36
1
0
0
0
0
15
Жуниор Диас Ж. Диас
Защ
37
0
0
0
0
0
31
Марсель Хеллер М. Хеллер
Пол
35
30
2
2
2
0
8
Жером Гондорф Ж. Гондорф
Пол
32
28
3
4
7
0
6
Марио Вранчич М. Вранчич
Пол
31
23
4
0
2
1
10
Ян Розенталь Я. Розенталь
Пол
34
17
0
0
3
0
23
Флориан Юнгвирт Ф. Юнгвирт
Пол
32
16
0
0
2
0
18
Петер Нимайер П. Нимайер
Пол
37
15
0
0
7
1
34
Хамит Алтынтоп Х. Алтынтоп
Пол
38
14
0
0
3
0
33
Сидней Сэм С. Сэм
Пол
33
12
2
0
1
0
67
Ласло Кляйнхайзлер Л. Кляйнхайзлер
Пол
26
12
1
1
0
0
28
Энис Бен-Хатира Э. Бен-Хатира
Пол
32
11
1
0
3
0
22
Денис Олейник Д. Олейник
Пол
33
3
1
0
0
0
16
Антонио-Мирко Чолак А. Чолак
Нап
27
21
4
0
1
1
39
Свен Шипплок С. Шипплок
Нап
32
20
1
0
3
0
0
Роман Безьяк Р. Безьяк
Нап
32
11
0
0
0
0
15
Терренс Бойд Т. Бойд
Нап
30
7
1
0
1
0
19
Феликс Платте Ф. Платте
Нап
25
7
1
0
0
0
9
Доминик Штро-Энгель Д. Штро-Энгель
Нап
35
4
0
0
0
0
11
Виктор Обинна В. Обинна
Нап
34
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
31
Михаэль Эссер М. Эссер
Вра
33
28
51
0
3
0
1
Даниэль Фернандес Д. Фернандес
Вра
28
5
9
0
0
0
24
Игорь Березовский И. Березовский
Вра
30
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
7
нападающих