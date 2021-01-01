Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
24
0
3
7
0
Защ
33
20
0
2
6
0
Защ
27
14
3
0
1
0
Защ
28
12
0
0
2
0
Защ
30
9
0
0
2
0
Защ
26
4
0
0
0
0
Защ
27
3
0
0
0
0
Защ
25
3
0
0
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Пол
24
24
2
0
1
0
Пол
28
18
1
0
2
0
Пол
30
17
0
0
6
1
Пол
27
11
0
0
2
0
Пол
31
10
0
0
1
0
Пол
31
7
0
0
2
0
Пол
25
2
0
0
0
0
Пол
20
2
0
0
0
0
Нап
25
25
5
1
6
1
Нап
28
23
4
1
4
0
Нап
24
21
1
2
2
0
Нап
29
16
3
1
3
0
Нап
32
2
0
0
0
0
Нап
19
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
29
28
43
0
0
0
Вра
29
0
0
0
0
0
Вра
31
0
0
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
5
вратарей
11
защитников
11
полузащитников
8
нападающих