Эльче
Эльче
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Страна
Испания
Стадион
Мартинес Валеро
Тренер
Хорхе Альмирон
Х. Альмирон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Гонсало Верду Г. Верду
Защ
32
24
0
3
7
0
Антонио Барраган А. Барраган
Защ
33
20
0
2
6
0
24
Хосема Хосема
Защ
24
20
0
1
4
0
12
Дани Кальво Д. Кальво
Защ
27
14
3
0
1
0
25
Йохан Мохика Й. Мохика
Защ
28
12
0
0
2
0
23
Мигель Сифуэнтес М. Сифуэнтес
Защ
30
9
0
0
2
0
2
Диего Гонсалес Д. Гонсалес
Защ
26
4
0
0
0
0
18
Гелибельтон Паласиос Г. Паласиос
Защ
27
3
0
0
0
0
18
Юссуф Коне Ю. Коне
Защ
25
3
0
0
0
0
33
Хосе Салинас Х. Салинас
Защ
20
0
0
0
0
0
32
Жерар Барри Ж. Барри
Защ
20
0
0
0
0
0
14
Рауль Гути Р. Гути
Пол
24
24
2
0
1
0
16
Фидель Фидель
Пол
31
21
4
2
4
0
Хосан Хосан
Пол
31
20
4
3
0
0
22
Эмилиано Ригони Э. Ригони
Пол
28
18
1
0
2
0
4
Иван Марконе И. Марконе
Пол
30
17
0
0
6
1
6
Оменуке Мфулу О. Мфулу
Пол
27
11
0
0
2
0
8
Виктор Родригес В. Родригес
Пол
31
10
0
0
1
0
15
Луисми Луисми
Пол
28
7
0
0
0
0
3
Хуан Санчес Миньо Х. Санчес Миньо
Пол
31
7
0
0
2
0
20
Джейсон Лукуми Д. Лукуми
Пол
25
2
0
0
0
0
26
Джон Дональд Д. Дональд
Пол
20
2
0
0
0
0
9
Лукас Бойе Л. Бойе
Нап
25
25
5
1
6
1
10
Пере Милла П. Милла
Нап
28
23
4
1
4
0
11
Тете Моренте Т. Моренте
Нап
24
21
1
2
2
0
21
Гидо Каррийо Г. Каррийо
Нап
29
16
3
1
3
0
7
Нино Нино
Нап
40
11
0
0
1
0
20
Пабло Пьятти П. Пьятти
Нап
32
2
0
0
0
0
37
Хони Аламо Х. Аламо
Нап
19
1
0
0
0
0
40
Диего Бри Д. Бри
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
13
Эдгар Бадия Э. Бадия
Вра
29
28
43
0
0
0
1
Пауло Газзанига П. Газзанига
Вра
29
0
0
0
0
0
1
Диего Родригес Д. Родригес
Вра
31
0
0
0
0
0
28
Луис Кастильо Л. Кастильо
Вра
21
0
0
0
0
0
45
Ллуис Андреу Л. Андреу
Вра
21
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
5
вратарей
11
защитников
11
полузащитников
8
нападающих