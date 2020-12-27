Брентфорд
Лондон
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Сайт
www.brentfordfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Гриффин Парк
Тренер
Томас Франк
Т. Франк
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Один парень в Англии жестко срубил другого и удалился. Что было дальше – вы не угадаете
#Пьер-Эмиль Хейбьерг
06 января, 13:48
Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто
#Уилл Волкс
27 декабря 2020, 15:27
Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм
#Олли Уоткинс
04 октября 2020, 22:43
Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
2
#Фулхэм
05 августа 2020, 02:42
2
# новости спорта
«Фулхэм» вернулся в АПЛ спустя год после вылета
05 августа 2020, 01:53