Карлайл Юнайтед
Карлайсл
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Сайт
Страна
Англия
Стадион
Брантон Парк
Тренер
Грэм Каванаг
Г. Каванаг
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
17
Байрон Уэбстер Б. Уэбстер
Защ
34
2
0
0
0
0
24
Олуфела Оломола О. Оломола
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Адам Коллин А. Коллин
Вра
36
2
6
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий