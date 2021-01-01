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Италия
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Марко Антонио Бентегоди
Тренер
Доменико Ди Карло
Д. Ди Карло
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Федерико Барба Ф. Барба
Защ
27
27
0
0
6
2
14
Маттиа Бани М. Бани
Защ
27
26
0
0
5
0
15
Лука Россеттини Л. Россеттини
Защ
35
18
0
0
5
0
2
Павел Ярочински П. Ярочински
Защ
26
13
0
0
2
0
12
Боштьян Цесар Б. Цесар
Защ
38
11
1
0
2
0
40
Ненад Томович Н. Томович
Защ
33
9
1
0
1
0
29
Фабрицио Каччиаторе Ф. Каччиаторе
Защ
34
7
0
0
1
0
33
Марко Андреолли М. Андреолли
Защ
34
5
0
0
1
0
6
Николас Фрей Н. Фрей
Защ
37
3
0
0
0
0
3
Страхинья Танасиевич С. Танасиевич
Защ
23
2
0
0
2
1
56
Перпарим Хетемай П. Хетемай
Пол
34
25
2
0
9
0
27
Фабио Депаоли Ф. Депаоли
Пол
23
24
0
3
10
1
4
Никола Ригони Н. Ригони
Пол
30
21
0
1
7
1
17
Эмануэле Джаккерини Э. Джаккерини
Пол
35
20
3
1
6
0
8
Иван Радованович И. Радованович
Пол
32
17
0
0
5
0
23
Вальтер Бирса В. Бирса
Пол
34
13
2
2
1
0
8
Ассане Диуссе А. Диуссе
Пол
23
9
0
0
4
0
22
Жоэль Оби Ж. Оби
Пол
29
9
0
0
1
0
13
Софьян Кийин С. Кийин
Пол
23
9
0
1
5
0
55
Эмануэл Вигнато Э. Вигнато
Пол
20
7
1
1
0
0
2
Эсекьель Скелотто Э. Скелотто
Пол
31
2
0
0
0
0
7
Лукас Пиазон Л. Пиазон
Пол
27
0
0
0
0
0
9
Мариуш Степински М. Степински
Нап
25
27
5
2
3
0
11
Мехди Лери М. Лери
Нап
22
17
0
2
3
0
69
Риккардо Меджиорини Р. Меджиорини
Нап
35
17
2
0
3
0
31
Серджио Пеллисьер С. Пеллисьер
Нап
41
12
4
1
1
0
20
Филип Джорджевич Ф. Джорджевич
Нап
33
9
1
1
1
0
10
Мануэль Пуччарелли М. Пуччарелли
Нап
29
4
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
70
Стефано Соррентино С. Соррентино
Вра
42
27
51
0
2
0
1
Адриан Шемпер А. Шемпер
Вра
23
6
8
0
0
0
16
Андреа Секулин А. Секулин
Вра
30
2
6
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
12
полузащитников
6
нападающих