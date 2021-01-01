Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
27
0
0
6
2
Защ
27
26
0
0
5
0
Защ
35
18
0
0
5
0
Защ
26
13
0
0
2
0
Защ
38
11
1
0
2
0
Защ
33
9
1
0
1
0
Защ
34
7
0
0
1
0
Защ
34
5
0
0
1
0
Защ
37
3
0
0
0
0
Защ
23
2
0
0
2
1
Пол
34
25
2
0
9
0
Пол
23
24
0
3
10
1
Пол
30
21
0
1
7
1
Пол
35
20
3
1
6
0
Пол
32
17
0
0
5
0
Пол
34
13
2
2
1
0
Пол
23
9
0
0
4
0
Пол
23
9
0
1
5
0
Пол
20
7
1
1
0
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Пол
27
0
0
0
0
0
Нап
25
27
5
2
3
0
Нап
22
17
0
2
3
0
Нап
35
17
2
0
3
0
Нап
41
12
4
1
1
0
Нап
33
9
1
1
1
0
Нап
29
4
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
42
27
51
0
2
0
Вра
23
6
8
0
0
0
Вра
30
2
6
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
12
полузащитников
6
нападающих