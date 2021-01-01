Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
25
27
1
3
4
0
Защ
27
25
2
0
3
1
Защ
29
22
3
1
3
0
Защ
28
17
0
0
0
0
Защ
37
13
0
0
2
0
Защ
31
11
0
0
0
1
Защ
23
8
0
0
1
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
30
25
1
1
1
0
Пол
21
22
2
2
7
0
Пол
29
19
0
0
2
0
Пол
31
17
0
0
2
1
Пол
22
16
1
0
0
0
Пол
31
12
0
0
1
0
Пол
25
11
0
0
0
0
Пол
33
8
0
0
2
0
Пол
27
8
0
0
1
0
Пол
21
2
0
0
0
0
Нап
24
26
6
5
1
1
Нап
26
21
4
0
0
0
Нап
23
16
1
0
1
0
Нап
29
7
2
0
2
0
Нап
31
5
0
0
0
0
Нап
32
3
0
0
0
0
Нап
23
2
0
0
0
0
58Cheikh Diaby C.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
29
57
1
0
0
Вра
32
1
2
0
0
0
Вра
37
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
8
нападающих