Вест Бромвич
Вест Бромвич
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Страна
Англия
Стадион
Хоуторнс
Тренер
Сэм Эллардайс
С. Эллардайс
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Дарнелл Ферлонг Д. Ферлонг
Защ
25
27
1
3
4
0
6
Семи Аджайи С. Аджайи
Защ
27
25
2
0
3
1
27
Дара О'Ши Д. О'Ши
Защ
22
23
0
0
3
0
5
Кайл Бартли К. Бартли
Защ
29
22
3
1
3
0
14
Конор Таунсенд К. Таунсенд
Защ
28
17
0
0
0
0
20
Бранислав Иванович Б. Иванович
Защ
37
13
0
0
2
0
3
Киран Гиббс К. Гиббс
Защ
31
11
0
0
0
1
30
Эйнсли Мэйтленд-Найлс Э. Мэйтленд-Найлс
Защ
23
8
0
0
1
0
22
Ли Пелтье Л. Пелтье
Защ
34
3
0
0
1
0
26
Ахмед Хегази А. Хегази
Защ
30
1
0
0
0
0
24
Седрик Кипр С. Кипр
Защ
24
0
0
0
0
0
10
Мэтт Филлипс М. Филлипс
Пол
30
25
1
1
1
0
18
Конор Галлахер К. Галлахер
Пол
21
22
2
2
7
0
19
Роман Сойерс Р. Сойерс
Пол
29
19
0
0
2
0
8
Джейк Ливермор Д. Ливермор
Пол
31
17
0
0
2
1
11
Грэйди Диангана Г. Диангана
Пол
22
16
1
0
0
0
4
Хол Робсон-Кану Х. Робсон-Кану
Пол
31
12
0
0
1
0
17
Филип Кровинович Ф. Кровинович
Пол
25
11
0
0
0
0
23
Роберт Снодграсс Р. Снодграсс
Пол
33
8
0
0
2
0
35
Окай Йокушлу О. Йокушлу
Пол
27
8
0
0
1
0
16
Реким Харпер Р. Харпер
Пол
21
2
0
0
0
0
28
Сэм Филд С. Филд
Пол
22
2
0
0
0
0
12
Матеус Перейра М. Перейра
Нап
24
26
6
5
1
1
7
Каллум Робинсон К. Робинсон
Нап
26
21
4
0
0
0
29
Карлан Грант К. Грант
Нап
23
16
1
0
1
0
17
Мбайе Дианье М. Дианье
Нап
29
7
2
0
2
0
15
Чарли Остин Ч. Остин
Нап
31
5
0
0
0
0
13
Камил Гросицки К. Гросицки
Нап
32
3
0
0
0
0
21
Кайл Эдвардс К. Эдвардс
Нап
23
2
0
0
0
0
58
Cheikh Diaby C.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Сэм Джонстон С. Джонстон
Вра
28
29
57
1
0
0
25
Дэвид Баттон Д. Баттон
Вра
32
1
2
0
0
0
31
Эндрю Лонерган Э. Лонерган
Вра
37
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
8
нападающих