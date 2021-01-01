Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
4
0
0
0
0
Защ
27
4
0
0
1
0
Защ
22
3
0
0
0
0
Защ
23
2
0
0
1
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Пол
32
4
0
0
0
0
Пол
32
3
0
0
0
0
Пол
24
3
0
2
1
0
Пол
25
3
0
1
1
0
Пол
24
3
0
0
0
0
Пол
24
2
0
0
1
0
Пол
25
1
0
0
0
0
Пол
19
1
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Нап
28
4
1
0
0
0
Нап
24
4
3
0
0
0
Нап
20
4
0
0
0
0
Нап
23
4
1
0
0
0
Нап
26
3
0
0
0
0
Нап
27
2
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
2
3
0
0
0
Вра
34
2
5
0
0
0
Вра
18
0
0
0
0
0
Вра
20
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
6
нападающих