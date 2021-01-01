Янг Бойз
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Швейцария
Стадион
Стад де Суисс Ванкдорф
Тренер
Херардо Сеоане
Х. Сеоане
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
36
Сильвен Хефти С. Хефти
Защ
23
4
0
0
0
0
25
Жордан Лефор Ж. Лефор
Защ
27
4
0
0
1
0
5
Седрик Зесигер С. Зесигер
Защ
22
3
0
0
0
0
4
Мохамед Камара М. Камара
Защ
23
2
0
0
1
0
21
Улиссес Гарсия У. Гарсия
Защ
25
1
0
0
0
0
24
Квентин Масейрас К. Масейрас
Защ
25
1
0
0
0
0
28
Фабиан Лустенбергер Ф. Лустенбергер
Пол
32
4
0
0
0
0
10
Миралем Сулеймани М. Сулеймани
Пол
32
3
0
0
0
0
20
Михел Эбишер М. Эбишер
Пол
24
3
0
2
1
0
8
Венсан Сьерро В. Сьерро
Пол
25
3
0
1
1
0
11
Джанлука Гаудино Д. Гаудино
Пол
24
3
0
0
0
0
30
Сандро Лаупер С. Лаупер
Пол
24
2
0
0
1
0
7
Марвин Шпильманн М. Шпильманн
Пол
25
1
0
0
0
0
60
Фабиан Ридер Ф. Ридер
Пол
19
1
0
0
0
0
22
Нико Майер Н. Майер
Пол
20
0
0
0
0
0
35
Кристофер Мартинс К. Мартинс
Пол
24
0
0
0
0
0
16
Кристиан Фасснахт К. Фасснахт
Нап
28
4
1
0
0
0
17
Теосон Сьебатше Т. Сьебатше
Нап
24
4
3
0
0
0
19
Феликс Мамбимби Ф. Мамбимби
Нап
20
4
0
0
0
0
15
Мешак Элиа М. Элиа
Нап
23
4
1
0
0
0
13
Муми Нгамале М. Нгамале
Нап
26
3
0
0
0
0
18
Жан-Пьер Нсаме Ж. Нсаме
Нап
27
2
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
26
Давид фон Бальмус Д. фон Бальмус
Вра
26
2
3
0
0
0
91
Гийом Февр Г. Февр
Вра
34
2
5
0
0
0
61
Леандро Збинден Л. Збинден
Вра
18
0
0
0
0
0
43
Йошуа Нойеншвандер Й. Нойеншвандер
Вра
20
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
6
нападающих