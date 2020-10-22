Стандард
Льеж
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Сайт
www.standard.be/
Страна
Бельгия
Стадион
Морис Дюфрасне
Тренер
Филипп Монтанье
Ф. Монтанье
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Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит
1
#Глазго Рейнджерс
22 октября 2020, 23:17
1
# новости спорта
«Зенит» впервые проиграл бельгийскому клубу дома в еврокубках. До этого – все победы
20 октября 2020, 22:19
Сезон чемпионата Бельгии завершен досрочно
15 мая 2020, 21:37
7 бельгийских клубов не получили лицензию на новый сезон из-за финансовых проблем
10 апреля 2020, 09:43